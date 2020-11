Napoli-Sassuolo, Gds: cinque cambi per Gattuso, ritorna Mertens

A tre giorni dalla vittoria contro il Real Sociedad, il Napoli scende di nuovo in campo contro il Sassuolo per il sesto turno di Serie A. Rino Gattuso effettuerà alcuni cambi di formazione rispetto a quella titolare in Europa League giovedì. Ritorna Dries Mertens dal primo minuto.

Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, verrà riconfermato Ospina alle spalle del duo Manolas-Koulibaly, ma non è esclusa la presenza di Meret. Ballottaggio anche per l’inedita coppia Bakayoko-Zielinski, quest’ultimo potrebbe giocare al posto di Fabian. Indecisione anche sulla fascia sinistra tra Hysaj e Mario Rui, mentre a destra ci sarà Di Lorenzo. In campo Politano accanto al belga, mentre Lozano dovrebbe giocare al posto di Insigne. Chiude la formazione Osimhen, che vuole rimediare all’espulsione di giovedì.