Napoli-Sassuolo, la moviola della Gazzetta: giusto annullare i quattro gol ai neroverdi

Nell’edizione di oggi, la Gazzetta dello Sport ha reso nota la moviola di Napoli-Sassuolo, terminata 2-0 ma che ha visto più di un gol annullato ai neroverdi:

“Al 32′ l’assistente Bresmes non ha dubbi e segnala, a ragione di fuorigioco di Djuricic sul suo stesso gol, cinque minuti dopo è il VAR Nasca a soffocare il grido di gioia del serbo: Traore annulla la sua rete per un fuorigioco millimetrico. Al 4′ della ripresa delusione per Caputo: il VAR ha visto Berardi in offside, difficile da vedere per il primo assistente Bottegoni. Che però avrebbe potuto segnalare (e non l’ha fatto) il fuorigioco di Caputo sulla rete di Berardi al 61′“.