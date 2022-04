Napoli, scudetto perso al Maradona: 7° rendimento in Serie A in casa

Il Napoli perde il treno scudetto perdendo con la Fiorentina e pareggiando contro la Roma allo stadio Diego Armando Maradona. Una vera e propria maledizione il giocare in casa per gli azzurri. In 17 partite, infatti, sono arrivati solo 30 punti: è il 7° rendimento della Serie A. Tutte le big -tranne l’Atalanta- hanno fatto meglio del Napoli in casa.

Numeri incredibili considerando che in trasferta il Napoli è la migliore squadra della Serie A insieme al Milan. Entrambe hanno conquistato 37 punti in 16 partite. La differenza in questo campionato l’ha fatto il rendimento al Maradona, dove i partenopei hanno perso 5 partite con 3 pareggi.