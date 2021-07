Quale futuro per Kalidou Koulibaly? E’ fissato per i prossimi giorni un summit con Fali Ramadani, suo agente, per saperne di più. Intanto il Napoli si guarda intorno. Se dovesse partire il centrale senegalese, secondo il Corriere dello Sport Cristiano Giuntoli potrebbe far partire l’assalto a Marcos Senesi, difensore del Feyenoord, da tempo sul taccuino del direttore sportivo azzurro