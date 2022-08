Napoli, settore giovanile: dalla Primavera all’Under 15, tutti i calendari

A breve inizieranno tutti i campionati giovanili italiani. Il Napoli si presenta ai nastri di partenza in Primavera 1, Under 18, 17, 16 e 15. Gli azzurrini esordiscono nel campionato Under 18, dove non è ancora stato reso noto il calendario come nelle altre categorie, dopo la salvezza conquistata all’ultima giornata in Primavera 1. Un resoconto completo dei calendari diramati dalla Lega Serie A (per quanto riguarda la Primavera) e dalla FIGC (Under 17, 16 e 15). Quest’anno il Napoli sarà impegnato anche in Youth League.

Primavera, il calendario completo

1^ giornata 20 ago 2022 – 11 feb 2023

Bologna-Inter

Cagliari-Torino

Cesena-Roma

Empoli-Atalanta

Lecce-Napoli

Milan-Frosinone

Sampdoria-Verona

Sassuolo-Juventus

Udinese-Fiorentina

2^ giornata 27 ago 2022 – 15 feb 2023

Atalanta-Torino

Fiorentina-Empoli

Frosinone-Lecce

Inter-Cagliari

Juventus-Udinese

Napoli-Cesena

Roma-Bologna

Sampdoria-Milan

Sassuolo-Verona

3^ giornata 31 ago 2022 – 18 feb 2023

Atalanta-Roma

Cagliari-Fiorentina

Empoli-Juventus

Verona-Bologna

Lecce-Sampdoria

Milan-Cesena

Napoli-Sassuolo

Torino-Inter

Udinese-Frosinone

4^ giornata 3 set 2022 – 25 feb 2023

Bologna-Udinese

Cesena-Lecce

Empoli-Cagliari

Fiorentina-Milan

Frosinone-Napoli

Inter-Verona

Juventus-Atalanta

Roma-Torino

Sampdoria-Sassuolo

5^ giornata 10 set 2022 – 4 mar 2023

Atalanta-Sampdoria

Frosinone-Bologna

Verona-Juventus

Lecce-Inter

Milan-Cagliari

Napoli-Roma

Sassuolo-Fiorentina

Torino-Cesena

Udinese-Empoli

6^ giornata 1 ott 2022 – 11 mar 2023

Bologna-Milan

Cagliari-Napoli

Cesena-Sassuolo

Empoli-Roma

Fiorentina-Verona

Inter-Atalanta

Sampdoria-Frosinone

Torino-Juventus

Udinese-Lecce

7^ giornata 8 ott 2022 – 18 mar 2023

Atalanta-Cesena

Frosinone-Fiorentina

Verona-Torino

Juventus-Sampdoria

Lecce-Cagliari

Milan-Empoli

Napoli-Bologna

Roma-Inter

Sassuolo-Udinese

8^ giornata 15 ott 2022 – 1 apr 2023

Atalanta-Fiorentina

Bologna-Juventus

Cagliari-Sampdoria

Cesena-Frosinone

Empoli-Lecce

Inter-Sassuolo

Roma-Verona

Udinese-Milan

Torino-Napoli

9^ giornata 22 ott 2022 – 8 apr 2023

Fiorentina-Inter

Frosinone-Empoli

Verona-Cesena

Juventus-Cagliari

Lecce-Bologna

Napoli-Atalanta

Milan-Roma

Sampdoria-Udinese

Sassuolo-Torino

10^ giornata 29 ott 2022 – 15 apr 2023

Atalanta-Verona

Bologna-Fiorentina

Cagliari-Sassuolo

Cesena-Juventus

Empoli-Sampdoria

Inter-Frosinone

Napoli-Udinese

Roma-Lecce

Torino-Milan

11^ giornata 5 nov 2022 – 22 apr 2023

Fiorentina-Cesena

Frosinone-Roma

Verona-Napoli

Juventus-Inter

Lecce-Torino

Milan-Atalanta

Sampdoria-Bologna

Sassuolo-Empoli

Udinese-Cagliari

12^ giornata 12 nov 2022 – 29 apr 2023

Atalanta-Sassuolo

Bologna-Empoli

Cesena-Cagliari

Verona-Frosinone

Inter-Udinese

Lecce-Milan

Napoli-Sampdoria

Roma-Juventus

Torino-Fiorentina

13^ giornata 7 gen 2023 – 6 mag 2023

Cagliari-Atalanta

Empoli-Inter

Fiorentina-Roma

Frosinone-Torino

Juventus-Lecce

Milan-Napoli

Sampdoria-Cesena

Sassuolo-Bologna

Udinese-Verona

14^ giornata 14 gen 2023 – 13 mag 2023

Atalanta-Frosinone

Bologna-Cagliari

Cesena-Udinese

Verona-Empoli

Inter-Milan

Lecce-Fiorentina

Napoli-Juventus

Roma-Sassuolo

Torino-Sampdoria

15^ giornata 21 gen 2023 – 17 mag 2023

Bologna-Atalanta

Cagliari-Roma

Empoli-Cesena

Fiorentina-Napoli

Juventus-Frosinone

Milan-Verona

Sampdoria-Inter

Sassuolo-Lecce

Udinese-Torino

Under 17, il calendario completo

1^ giornata 4 set 2022 – 18 dic 2022

Bologna-Sassuolo

Fiorentina-Pisa

Modena-Genoa

Parma-Juventus

Sampdoria-Empoli

Torino-Spezia

Riposa: Napoli

2^ giornata 11 set 2022 – 15 gen 2023

Empoli-Torino

Genoa-Napoli

Juventus-Modena

Pisa-Bologna

Sassuolo-Parma

Spezia-Fiorentina

Riposa: Sampdoria

3^ giornata 18 set 2022 – 22 gen 2023

Bologna-Spezia

Fiorentina-Empoli

Modena-Sassuolo

Napoli-Juventus

Parma-Pisa

Torino-Sampdoria

Riposa: Genoa

4^ giornata 25 set 2022 – 29 gen 2023

Empoli-Bologna

Juventus-Genoa

Pisa-Modena

Sampdoria-Fiorentina

Sassuolo-Napoli

Spezia-Parma

Riposa: Torino

5^ giornata 9 ott 2022 – 5 feb 2023

Bologna-Sampdoria

Fiorentina-Torino

Genoa-Sassuolo

Modena-Spezia

Napoli-Pisa

Parma-Empoli

Riposa: Juventus

6^ giornata 16 ott 2022 – 12 feb 2023

Empoli-Modena

Pisa-Genoa

Sampdoria-Parma

Sassuolo-Juventus

Spezia-Napoli

Torino-Bologna

Riposa: Fiorentina

7^ giornata 23 ott 2022 – 19 feb 2023

Bologna-Fiorentina

Genoa-Spezia

Juventus-Pisa

Modena-Sampdoria

Napoli-Empoli

Parma-Torino

Riposa: Sassuolo

8^ giornata 30 ott 2022 – 5 mar 2023

Empoli-Genoa

Fiorentina-Parma

Pisa-Sassuolo

Sampdoria-Napoli

Spezia-Juventus

Torino-Modena

Riposa: Bologna

9^ giornata 6 nov 2022 – 12 mar 2023

Genoa-Sampdoria

Juventus-Empoli

Modena-Fiorentina

Napoli-Torino

Parma-Bologna

Sassuolo-Spezia

Riposa: Pisa

10^ giornata 20 nov 2022 – 26 mar 2023

Bologna-Modena

Empoli-Sassuolo

Fiorentina-Napoli

Sampdoria-Juventus

Spezia-Pisa

Torino-Genoa

Riposa: Parma

11^ giornata 27 nov 2022 – 2 apr 2023

Genoa-Fiorentina

Juventus-Torino

Modena-Parma

Napoli-Bologna

Pisa-Empoli

Sassuolo-Sampdoria

Riposa: Spezia

12^ giornata 4 dic 2022 – 16 apr 2023

Bologna-Genoa

Empoli-Spezia

Fiorentina-Juventus

Parma-Napoli

Sampdoria-Pisa

Torino-Sassuolo

Riposa: Modena

13^ giornata 11 dic 2022 – 23 apr 2023

Genoa-Parma

Juventus-Bologna

Napoli-Modena

Pisa-Torino

Sassuolo-Fiorentina

Spezia-Sampdoria

Riposa: Empoli

Under 16 e 15, il calendario completo

1^ giornata 25 set 2022 – 22 gen 2023

Ascoli-Bologna

Fiorentina-Empoli

Modena-Napoli

Sassuolo-Perugia

Ternana-Pisa

2^ giornata 2 ott 2022 – 29 gen 2023

Bologna-Modena

Empoli-Ascoli

Napoli-Ternana

Perugia-Fiorentina

Pisa-Sassuolo

3^ giornata 9 ott 2022 – 5 feb 2023

Ascoli-Fiorentina

Modena-Empoli

Pisa-Perugia

Sassuolo-Napoli

Ternana-Bologna

4^ giornata 23 ott 2022 – 12 feb 2023

Bologna-Sassuolo

Empoli-Ternana

Fiorentina-Modena

Napoli-Pisa

Perugia-Ascoli

5^ giornata 30 ott 2022 – 5 mar 2023

Modena-Ascoli

Napoli-Perugia

Pisa-Bologna

Sassuolo-Empoli

Ternana-Fiorentina

6^ giornata 13 nov 2022 – 12 mar 2023

Ascoli-Ternana

Bologna-Napoli

Empoli-Pisa

Fiorentina-Sassuolo

Perugia-Modena

7^ giornata 20 nov 2022 – 19 mar 2023

Bologna-Perugia

Napoli-Empoli

Pisa-Fiorentina

Sassuolo-Ascoli

Ternana-Modena

8^ giornata 27 nov 2022 – 2 apr 2023

Ascoli-Pisa

Empoli-Bologna

Fiorentina-Napoli

Modena-Sassuolo

Ternana-Perugia

9^ giornata 4 dic 2022 – 16 apr 2023