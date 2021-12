Con l’addio di Kostas Manolas, passato ufficialmente all’Olympiacos, il Napoli sarà costretto a ricorrere al mercato per coprire il buco lasciato dal greco. Per puntellare la difesa il club azzurro guarda in Turchia, dove ci sono due calciatori che stuzzicano il palato del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Il primo è Marcão, classe ’96 del Galatasaray, l’altro è Attila Szalai, classe ’98 in forza al Fenerbahce. A scriverlo è La Repubblica.