Matteo Politano in, José María Callejon out. Il Napoli lavora per far spazio in rosa al nuovo acquisto proveniente dall’Inter e pensa quindi alla cessione anticipata dell’esterno classe ’87. Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, il suo agente Quilón lo starebbe trattando già per gennaio con diversi club spagnoli, in primis l’Espanyol (ex squadra di Callejon). In Campania dal 2013, il giocatore non ha ancora rinnovato d’altronde il suo contratto in scadenza a giugno coi partenopei.