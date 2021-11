Napoli, sindaco Manfredi: “Gruppi organizzati allo stadio? Serve tempo”

Il neo-sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, nell’ambito dell’iniziativa “Race for the cure“, ha risposto in merito al ritorno dei gruppi organizzati al Diego Armando Maradona: “Ho parlato col presidente per capire la soluzione migliore, coniugando il rispetto delle regole e della legalità con la possibilità di rientrare dei gruppi, dal dialogo si può sempre ottenere una soluzione. Già domani il rientro? Credo ci voglia del tempo, servono le soluzioni giuste con la questura che ha la responsabilità dell’ordine pubblico, è un percorso avviato che porterà ad una soluzione per soddisfare tutti. Solo a Napoli? No, non farei un caso particolare a Napoli, sono situazioni diverse, stadi diversi, poi c’è stato il Covid con interventi straordinari“.