Napoli-Spal 1-1, le pagelle di IamNaples.it: Osimhen, che grinta!

Termina la seconda amichevole del Napoli a Dimaro nel ritiro pre-campionato. I partenopei hanno pareggiato 1-1 contro la Spal: al vantaggio iniziale di Puletto ha risposto un gol di Anguissa. Di seguito, le pagelle di IamNaples.it.

Gollini 6: Rischia davvero poco, la Spal riesce ad arrivare dalle sue parti ma il portiere viene protetto dai suoi difensori. Dall’intervallo Meret 6: Subisce due tiri, il gol straordinario di Puletto in cui è troppo fuori dai pali per intervenire, poi compie un’ottima parata nel finale.

Zanoli 6,5: Una buona prova, dimostra ancora una volta quanto gli abbiano fatto bene i sei mesi alla Samp. E’ velocissimo e arriva sul fondo con facilità. Dall’intervallo Di Lorenzo 6,5: Abbina qualità e quantità a non finire, offre sempre una soluzione ad Anguissa e Raspadori mettendosi in evidenza per il suo modo di fare anche quando frena Osimhen, che ha una reazione dopo un fallo subito.

Ostigard 6: Buona prova in fase di impostazione e anche in copertura quando la Spal prova a sorprendere Juan Jesus in velocità. Dall’intervallo Rrahmani 6: Guida bene la difesa senza troppi affanni, facendo partire l’azione da dietro come sempre aiutato anche da Lobotka che si abbassa.

Juan Jesus 6: Tiene bene sugli attaccanti della Spal che tentano di sorprenderlo, lui con esperienza e qualità riesce sempre a uscirne. Dall’intervallo Obaretin 6: Si mette in evidenza per le sue doti aeree e di anticipo sugli attaccanti avversari, ricevendo l’applauso del pubblico.

Mario Rui 6: Fuori per un problema muscolare, prima si è contraddistinto per la sua qualità in fase offensiva e difensiva duettando bene con Elmas e Zedadka. Dal 35′ Olivera 6,5: Chiaramente gioca di più del collega portoghese e ha più possibilità durante la partita di far male, cosa che gli riesce ottimamente.

Folorunsho 6,5: Prova diverse volte a sbloccare la partita con il suo grandissimo tiro dalla distanza, ma ci va solo vicino. Dimostra di essere un buon giocatore e stavolta lo fa nella veste di mezzala. Dall’intervallo Anguissa 7: Il suo tiro migliora e lo dimostra in occasione del gol dell’1-1 sfruttando l’assist di Zielinski e la finta di Osimhen. Non ha ancora raggiunto la forma migliore visto il suo fisico.

Demme 6: Fa girare il pallone in modo poco veloce per innescare gli attaccanti, viene aiutato da Elmas in fase di costruzione. Dall’intervallo Lobotka 6,5: E’ un vero e proprio martello e insiste proponendo l’azione in avanti con serietà e qualità, coprendo dietro quando i centrali si sganciano in avanti.

Elmas 6: Un paio di imbucate per Politano sulla destra e una buona chiusura difensiva per il macedone, in un primo tempo con pochi spunti offensivi per tutti. Dall’intervallo Zielinski 7: Le sue giocate sono fantastiche anche quando sono semplici, la qualità che mette nei passaggi e nei cambi di gioco, oltre che nei cross, rende la vita più facile alla sua squadra quando si tratta di costruire l’azione.

Politano 6,5: Prova sempre la giocata e spesso gli viene bene, mettendo palloni pericolosi in mezzo e impensierendo Alfonso in diverse occasioni. Dall’intervallo Raspadori 6,5: Si adatta bene al ruolo anche se va poche volte sul fondo, però si inserisce con perseveranza scambiando il pallone con Anguissa e Di Lorenzo e provando diverse volte la conclusione.

Simeone 6,5: Il Cholito sfiora il gol dopo una bella azione costruita dal Napoli che ha portato al suo tiro al volo, in generale pressa e aiuta molto, anche se è ancora lontano dalla condizione migliore. Dall’intervallo Osimhen 7,5: E’ una belva, gioca l’amichevole come se fosse la Champions League, è decisivo nel gol di Anguissa, prende il pallone con le mani per andarla a vincere incitando il pubblico che si esalta. Fase di pressing ottima, sfortunato in zona gol.

Zedadka 6: Sembra un po’ fuori dal gioco in alcune circostanze, va a tratti, sicuramente può dare di più, ma nel complesso la sua partita è buona. Dall’intervallo Kvaratskhelia 7: Non è ancora al massimo della forma, ma nonostante ciò riesce a creare pericoli significativi ai difensori avversari con ottimi dribbling e colpisce anche la traversa a porta vuota caricando troppo il tiro.