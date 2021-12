Napoli su Mandava, il club azzurro può contare sugli ottimi rapporti con Lille

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, non è utopia pensare di vedere il terzino del Lille, Reinildo Mandava, accordarsi già in questa finestra di mercato per cambiare maglia: “Il rinnovo col Lille non arriva e le offerte che ha dall’Italia lo rendono ancora più difficile. Gli azzurri da anni hanno bisogno di un esterno sinistro di difesa dopo i problemi di Ghoulam e che possono contare sugli ottimi rapporti con la società francese dopo gli affari Malcuit e Osimhen. La duttilità di Juan Jesus potrebbe renderlo una necessità meno impellente, ma il giocatore piace e difficilmente resterà in Ligue 1 fino al termine della stagione”.