Napoli su Senesi, se dovesse partire Manolas

Nonostante le smentite di rito, lavori in corso per il trasferimento di Kostas Manolas dal Napoli all’Olympiacos. La volontà del difensore classe ’91 è chiara: a 30 anni, gli piacerebbe tornare a giocare in Grecia, nel club che gli ha permesso il grande salto. Trattativa non semplice – sia per l’ingaggio, sia per il costo del cartellino – ma i contatti vanno avanti. E qualora si dovesse concretizzare l’uscita di Manolas, ecco che il Napoli tornerebbe alla carica per Marcos Senesi, pilastro del Feyenoord. Difensore argentino classe ’97, Senesi è giocatore che piace da tempo allo staff dirigenziale del Napoli. Che conosce costi e dettagli della trattativa, ma entrerebbe nel vivo di questa trattativa solo nel caso in cui dovesse uscire Manolas, sogno estivo dell’Olympiacos già da giugno.