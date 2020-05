Luigi Sepe potrebbe tornare al Napoli in caso di addio di uno tra Meret e Ospina. Questo quanto riportato da gazzetta.it, che spiega come il portiere tornerebbe di attualità in quanto avrebbe un ulteriore elemento a suo favore: quello di poter essere inserito in uno slot per i calciatori cresciuti nel vivaio, come imposto dalle regole sulla rosa delle squadre di Serie A.