Napoli, su Telecapri doppio appuntamento: questa sera in onda il film di Kapadia su Maradona

Doppio appuntamento da non perdere questa sera su TeleCapri (canale 19) nel segno del Napoli. Alle 21 andrà in onda, come ogni martedì, la trasmissione “TeleCapri Onda Azzurra” dedicata al Napoli. A seguire lo straordinario film “Diego Maradona” del regista pluripremiato Asif Kapadia. La messa in onda della pellicola è un altro importante colpo di TeleCapri nella propria programmazione che vuole omaggiare non solo il più grande campione di calcio di tutti i tempi recentemente scomparso, ma anche la tifoseria del Napoli che lo ha pianto e continua a ricordarlo in ogni modo possibile.

Lo splendido documentario del regista di “Senna” e “Amy” dedicato all’ex campione del Napoli “Diego Maradona” andrà in onda questa sera, martedì 1 dicembre, alle ore 22.30. Il docufilm ripercorre la carriera del più grande calciatore di tutti i tempi, raccontando i suoi anni a Napoli, dal 5 luglio 1984 al 17 marzo 1991: anni di trionfi ma anche di cadute sul piano personale, in cui il suo estro e il suo talento lo hanno trasformato in una figura leggendaria, inarrestabile sul campo, con due scudetti, una Coppa Italia, una Coppa Uefa, e la Coppa del Mondo in Messico nel 1986.

Il film segue la sua parabola, con il contributo di filmati selezionati tra più di 500 ore di video in parte inediti, e scruta da vicino il corpo e l’anima di un campione amato dal mondo intero, celebrando sia il mito intramontabile che l’uomo controverso.

Questo straordinario documento di vita e di sport sarà trasmesso subito dopo “TeleCapri Onda Azzurra”, il programma in onda ogni martedì alle ore 21.00, condotto da Dario Sarnataro con Cinzia Profita nel quale si affronteranno i temi del momento: la vittoria sulla Roma, gli omaggi e le iniziative per Maradona, l’Europa League, il rinnovo di Gattuso e gli addii di alcuni azzurri. In primo piano l’interazione con il pubblico a casa con il supporto dei canali social con cui interagire: @telecapriondaazzurra per Facebook, @azzurra_onda per Twitter e telecapriondaazzurra per Instagram. Filo diretto sempre attivo con 081-2516237 e la possibilità di inviare messaggi tramite whatsapp al N. 338 5481863. Ad arricchire il programma il Quiz Azzurro (“indovina il calciatore misterioso”), sondaggi e collegamenti live esclusivi.

«La nostra emittente non ha mai trascurato l’attenzione per la vasta tifoseria azzurra dedicando loro spazi importanti nella programmazione – ha sottolineato l’editore di TeleCapri Costantino Federico – .Continueremo a farlo nel rispetto dell’identità di valori di un territorio che può essere degnamente rappresentato solo grazie all’emittenza televisiva locale di cui TeleCapri è leader storica in Campania».

TeleCapri è visibile sul canale N. 19 del televisore, se è necessario va risintonizzata la tv o il decoder