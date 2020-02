Napoli-Torino, arbitra Mariani: torna al San Paolo l’arbitro di Napoli-Juventus

Il Napoli domani scenderà in campo allo stadio San Paolo contro il Torino, alle 20:45. I partenopei, dopo il pareggio in Champions League contro il Barcellona, cercheranno i tre punti per cercare di accorciare su Roma e Atalanta. La vittoria al San Paolo manca dalla partita contro la Juventus del mese scorso e un’inversione di tendenza è fortemente necessaria, soprattutto ai fini della qualificazione in una coppa europea. Il Toro sta vivendo un pessimo periodo di forma, i risultati faticano ad arrivare e la zona retrocessione dista solo cinque punti. Moreno Longo, almeno per ora, non ha portato un miglioramento di risultati e la partita di domani è da considerarsi molto complicata.

L’arbitro di domani sarà Maurizio Mariani di Aprilia. Quella di domani sarà la terza partita del Napoli arbitrata questa stagione. Questi i precedenti:

Napoli-Empoli 2-0 26 ottobre 2016

Napoli-Crotone 3-0 12 marzo 2017

SPAL-Napoli 2-3 23 settembre 2017

Crotone-Napoli 0-1 29 dicembre 2017

Udinese-Napoli 0-3 20 ottobre 2018

Udinese-Napoli 1-1 7 dicembre 2019

Napoli-Juventus 2-1 26 gennaio 2020

Mariani questa stagione ha già arbitrato il Napoli nella partita di Udine e nella vittoria contro la Juventus. Con i bianconeri di Torino, il Napoli si è imposto per 2-1 grazie ai gol di Zielinski e Insigne. Quella vittoria, insieme all’1-0 alla Lazio in Coppa Italia di qualche giorno prima, ha dato una svolta alla stagione del Napoli, che ha iniziato a giocare in modo più tranquillo, mostrando delle sicurezze che sembravano scomparse sotto la gestione di Ancelotti. Complessivamente i ragazzi di Gattuso con Mariani sono imbattuti: infatti, in sette partite sono arrivate sei vittorie, oltre al già citato pareggio di Udine. L’arbitro ha la media di un’espulsione ogni due partite circa. Sinonimo di poca tolleranza verso il gioco duro.

Nico Bastone