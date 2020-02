Napoli-Torino, in esaurimento la Curva B superiore: resta difficile toccare quota 30mila

Prosegue la vendita dei biglietti per Napoli-Torino, che si disputerà questa sera, sia per il biglietto singolo che in promozione con Napoli-Inter (restano gli ultimi biglietti per l’anello inferiore). Per la sfida di campionato al Toro al momento è in esaurimento la Curva B superiore mentre pieni solo a metà i Distinti e la Curva A ed un’accelerata in queste ultime ore difficilmente comunque porterà la vendita a toccare quota 30mila.

Napoli vs Torino campionato prezzi ordinari

Tribuna Posillipo € 80,00

Tribuna Nisida € 60,00

Tribuna Family € 15,00 (adulto)/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 45,00

Curve € 25,00

Napoli vs Inter coppa Italia “promo ticket”

Tariffa applicabile a coloro che acquisteranno contestualmente un biglietto per la gara di campionato Napoli vs Torino.

Tribuna Posillipo € 25,00

Tribuna Nisida € 14,00

Distinti € 12,00

Curve € 8,00.

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.