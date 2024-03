Napoli-Torino, le probabili formazioni: Calzona rilancia Zielinski dal primo minuto

Il Napoli, dopo i successi contro il Sassuolo e la Juventus, cerca continuità per fare la rincorsa verso la Champions. Al Maradona arriva il Torino che ha numeri da zona Champions a livello difensivo, è la quarta difesa della serie A ma ha dati offensivi da lotta salvezza con il quattordicesimo attacco del campionato in compagnia di Lecce e Cagliari.

Juric è squalificato, non sarà in panchina e ha diverse assenze a centrocampo con Ricci fermo per squalifica e Ilic per infortunio. È pronto a schierare il 3-5-2, Milinkovic Savic agirà tra i pali, Djidji, Buongiorno e Masina comporranno la difesa, Bellanova e Rodriguez si muoveranno a tutta fascia, Vlasic, Linetty e Gineitis lavoreranno in mezzo al campo a supporto della coppia d’attacco formata da Okereke e Zapata.

Calzona immagina qualche variazione riguardo alla linea difensiva. Rrahmani sta recuperando ma non sarà rischiato stasera, rientrerà in campo dal primo minuto a Barcellona, al suo posto ci sarà Ostigard in coppia con Juan Jesus, a sinistra tornerà Mario Rui al posto di Olivera. Tornerà Zielinski in campo dal primo minuto, Anguissa e Lobotka completeranno la mediana. Politano, Osimhen e Kvaratskhelia costruiranno il tridente, Raspadori a destra può essere l’unica variante. Mancheranno Cajuste e Ngonge, che puntano a tornare a disposizione di Calzona per la trasferta di Barcellona.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disp.: Gollini, Contini, Natan, Olivera, Traorè, Lindstrom, Raspadori, Simeone. All. Calzona

TORINO (3-5-2): Milinkovic Savic; Djidji, Buongiorno, Masina; Bellanova, Vlasic, Linetty, Gineitis, Rodriguez; Okereke, Zapata. All. Juric

A cura di Ciro Troise