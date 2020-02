Napoli-Torino, scarsa vendita biglietti finora: curva B unico settore terminato

Sarà per paura del Coronavirus, sarà perché la Champions League, logicamente, genera maggiore entusiasmo: fatto sta che per Napoli-Torino di sabato alle 20:45 la vendita dei biglietti procede molto lenta. Attualmente, secondo gli ultimi dati, l’unico settore andato in esaurimento è la curva B; Distinti e curva A, invece, sono piene a metà. Per la sfida coi granata dunque, valida per la 26^ giornata di Serie A, si prevede un San Paolo parecchio svuotato rispetto a martedì.

Di seguito i prezzi dei tagliandi:

Tribuna Posillipo € 80,00

Tribuna Nisida € 60,00

Tribuna Family € 15,00 (adulto)/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 45,00

Curve € 25,00

Napoli vs Inter coppa Italia “promo ticket”

Tariffa applicabile a coloro che acquisteranno contestualmente un biglietto per la gara di campionato Napoli vs Torino.

Tribuna Posillipo € 25,00

Tribuna Nisida € 14,00

Distinti € 12,00

Curve € 8,00.

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.