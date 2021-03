Napoli, tre giocatori lasciano il ritiro delle nazionali: comunicato su Rrahmani

Secondo quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, tre giocatori del Napoli non prenderanno parte alla spedizione con le rispettive nazionali. Si tratta di Amir Rrahmani, che ha lasciato il ritiro del Kosovo come comunicato anche dalla Federazione: “Il difensore della Nazionale del Kosovo, Amir Rrahmani, ha lasciato il ritiro, impossibilitato a contribuire alle tre partite di questo mese a causa di un infortunio. Impossibilitato dal recuperare, nonostante la volontà e la grande voglia di essere della partita, Rrahmani tornerà nel suo club, il Napoli, per proseguire con la guarigione dell’infortunio. La Federcalcio del Kosovo augura ad Amir di tornare al più presto sul campo verde e di essere a disposizione della Nazionale per le prossime sfide”.

Anche David Ospina e Stanislav Lobotka non prenderanno parte alle partite di Colombia e Slovacchia. La CONMEBOL ha infatti rinviato le gare delle partite sudamericane a causa delle restrizioni sui viaggi della pandemia. L’ex Celta Vigo, invece, ha subito sabato scorso un intervento alle tonsille e oggi tornerà ad allenarsi.