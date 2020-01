Napoli, Tsimikas dell’Olympiakos obiettivo: è l’ultimo colpo?

Sembrerebbe chiuso, il mercato del Napoli. Eppur si muove, perché dalla Grecia assicurano di una proposta interessante per Kostas Tsimikas, terzino di proprietà dell’Olympiakos, l’uomo giusto per rimpiazzare Faouzi Ghoulam. Il marocchino, ai tempi di Sarri, era considerato uno dei migliori nel ruolo di esterno sinistro, ma l’infortunio al crociato lo ha colpito duramente, tanto da non farlo più agli stessi livelli. Così il suo possibile addio cambierebbe i piani per tutti, con il Watford – e alcuni club francesi – in prima linea. D’altro canto c’è anche la possibilità che dopo Demme e Lobotka, colpi per migliorare il centrocampo a tre di Gattuso, il mercato sia chiuso anzitempo per gli azzurri. Anche perché il grosso verrà fatto in direzione giugno, ammesso e non concesso che ci sia lo stesso tecnico al comando in caso di mancata qualificazione in Europa.

fonte: tmw