Napoli-Udinese 4-1, le pagelle di IamNaples.it: Kvara straordinario! Bene Osimhen e Natan

Il Napoli ritrova il sorriso al Diego Armando Maradona. Arriva la vittoria in Serie A dopo due punti nelle ultime tre partite. A cadere è l’Udinese 4-1 dopo un’ottima prestazione da parte dei partenopei. Le pagelle di IamNaples.it.

Meret 6,5: Buonissimi interventi e buona anche la gestione del pallone con i piedi. Sul gol, il tiro di Samardzic è da distanza molto ravvicinata, anche se prova come può a evitarlo.

Di Lorenzo 6,5: Non c’è molto da aggiungere rispetto alle partite precedenti. Riesce a essere brillante anche quando gli altri non lo sono. Duetta bene con Anguissa e Politano su quella fascia, proponendosi con qualità.

Ostigard 6,5: Di testa è imbattibile, le prende praticamente tutte. Niente male anche negli anticipi. Tuttavia, deve migliorare nel giro palla. Chiude con qualche acciacco fisico, ma la prestazione c’è.

Natan 6,5: Gioca la seconda da titolare di fila dopo Bologna e mette in mostra di nuovo le sue ottime qualità. Ha un ottimo piede che favorisce lo sviluppo dell’azione dal basso. Bene anche in marcatura.

Mario Rui 6,5: Quando si sgancia in avanti aiuta moltissimo anche Kvaratskhelia, a volte lasciato solo da Olivera nelle precedenti partite. E’ come se fosse un centrocampista in più quando c’è il giro palla.

Anguissa 6,5: Un altro segnale di miglioramento dopo Bologna. Diverse volte si sgancia in avanti in blitz che tagliano in due l’Udinese. Deve avere più coraggio quando si tratta di calciare in porta.

Lobotka 6,5: Copre tantissimo campo, è praticamente ovunque, mette sempre una pezza quando qualcuno dei suoi compagni sbaglia o è fuori posizione. Come Anguissa, una prova che dà continuità dopo Bologna.

Zielinski 7,5: Dimostra grande sicurezza nel realizzare il calcio di rigore che sblocca il risultato. Un’ottima prestazione sotto tutti i punti di vista. Si è preso il centrocampo con autorità, dando anche una mano in fase difensiva. Dal 71′ Cajuste 6: Entra bene in partita, portando freschezza, muscoli e qualità. Vuole sempre attaccare, una notevole filosofia per questa squadra.

Politano 6,5: Un primo tempo di qualità, in più di un’occasione serve con precisione i suoi compagni, duettando con i vari Di Lorenzo, Anguissa e fornendo anche un assist a Osimhen per il 2-0. Dal 63′ Lindstrom 6: Rompe il ghiaccio facendo vedere tutte le sue qualità, nello stretto e sul lungo, mettendo in difficoltà l’Udinese ogni volta che prende il pallone. Gli manca un po’ di precisione sotto porta.

Osimhen 7: Ritrova il gol, stavolta su azione, lasciando il rigore a Zielinski. Prestazione da solito calciatore che vuole vincere a ogni costo. Al momento della sostituzione saluta tutti, anche Garcia che lo applaude. Tutto rientrato. Dal 63′ Simeone 6,5: Entra con lo spirito giusto, quello di sempre, si propone sempre con grande entusiasmo e segna il gol che spegne le speranze dell’Udinese.

Kvaratskhelia 8: Migliore in campo, prestazione fantastica. Un gol, un assist, due pali colpiti, un rigore procurato e una serie di giocate bellissime. Sfoga tutta la sua rabbia accumulata in questi mesi con l’esultanza sotto la curva. Dall’83’ Elmas s.v.

Rudi Garcia 6,5: Ovviamente il risultato è la prima cosa a cui si guarda, ma è soprattutto la prestazione che fa bene al suo Napoli, che dimostra freschezza e qualità. Dopo la delusione di Bologna e le ultime 24 ore frenetiche non era scontato vincere, seppur contro una Udinese inferiore di molto ai partenopei. C’è più autorità in mezzo al campo da parte dei centrocampisti, anche se spesso si fanno invogliare dalla palla lunga per Osimhen. Buona la gestione dei cambi, con il saluto con Victor che spegne le polemiche, il gol ritrovato da Kvaratskhelia, più minuti per Simeone e Lindstrom. Senza dimenticare la prova di Natan. Insomma, il Napoli guarda al futuro con ottimismo.

Nico Bastone