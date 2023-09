Napoli-Udinese, arbitra Manganiello: i precedenti favoriscono i partenopei

Archiviata la sfida col Bologna, in poco meno di qualche giorno si ritorna sul rettangolo verde, con la voglia di dissipare i dubbi e dare continuità ai progressi visti nell’ultimo match.

Mercoledì, alle 20.45, sul campo del Maradona, andrà in scena la gara valida per la sesta giornata di campionato Serie A Tim. Il confronto tra partenopei e friulani sarà diretto dall’arbitro Manganiello assieme a: Matrodonato e Yoshikawa, quarto uomo Marinelli, Var-AVAR di Martino- Marini.

Il classe 1981 nasce a Pinerolo, con origini di Vallo della Lucania, ed inizia la sua carriera AIA nel 1996 a soli 15 anni. Dopo una lunga gavetta viene promosso definitivamente in CAN A nel 2017.

Da quel momento vanta molte direzioni in A, diventando ad oggi uno dei fischietti più longevi del campionato.

Gianluca oltre all’arbitro, è un analista finanziario, dunque certamente sarà attento all’andamento delle sue direzioni, e alle analisi statistiche.

Guardando proprio quest’ultime, non è un arbitro avvezzo ad estrarre molti cartellini, difatti, anche quest’anno, la sua media in A è di due gialli in media ed un solo rosso in 4 gare dirette.

Questa caratteristica, sebbene non basti a fare di lui un arbitro eccellente, garantisce alle gare un andamento regolare che gli permette di commettere pochissimi e rari errori di valutazione. In sintesi si può definire un arbitro estremamente affidabile.

Guardando i precedenti con gli azzurri notiamo che, Il primo dato confortante è che con Manganiello gli azzurri hanno ottenuto 6 vittorie su 8 gare disputate. Certamente il Napoli a caccia dei tre punti, lontani oramai da tre gare, può guardare con favore l’assegnazione del fischietto di Pinerolo. Le statistiche, invece, risultano opposte se guardiamo in casa Udinese: mai vincitori con Manganiello arbitro, solo due pareggi e cinque sconfitte nelle sette gare disputate.

Considerando i dati, la superiorità tecnica, i favori delle mura amiche, per la squadra di Garcia ci sono i presupposti giusti per tornare a conquistare bottino pieno. In questo momento la vittoria è l’unico risultato che può risollevare gli animi, placare le polemiche e mettere a tacere tutte le analisi che esulano dal campo di gioco e che non fanno bene all’ambiente. Si sa, la vittoria è sempre il farmaco a tutti i mali, ma ora rappresenta l’unico elisir della felicità a portata di mano della squadra di mister Garcia.