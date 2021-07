Ultimo allenamento per il Napoli nel ritiro di Dimaro Folgarida. La squadra, dopo una prima fase di attivazione in palestra, si è spostata in campo dove ha svolto corsa ed esercizi di mobilità articolare e progressione in linea.

Manolas, Malcuit e Zielinski hanno svolto lavoro di potenza aerobica supplementare. Petagna, Elmas e Osimhen hanno svolto lavoro personalizzato. Il Napoli riprenderà gli allenamenti mercoledì 28 luglio all’SSC Napoli Konami Training Center