Il Napoli Under 18, guidato da Tedesco, parteciperà questo weekend ad un torneo di preparazione al campionato, che inizerà il prossimo 11 settembre contro il Bologna in casa. In questo torneo ci saranno squadre di grande nome come Milan, Inter e PSG. Ecco il programma della competizione.

Le due semifinali ci saranno sabato:

Milan-PSG ore 17.30

Napoli-Inter ore 20

Si rigioca domenica, alle 17 le perdenti e alle 20 la finalissima.

Le gare verranno disputate allo stadio San Cassiano di Alba.