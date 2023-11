Napoli-Union Berlino 1-1, le pagelle di IamNaples.it: Politano il migliore

Il Napoli ha pareggiato clamorosamente 1-1 contro l’Union Berlino allo stadio Maradona. Al vantaggio iniziale di Matteo Politano, ha risposto un gol di Fofana. Di seguito, le pagelle di IamNaples.it.

Meret 6: Para quel che può, compreso il primo tiro in porta dell’Union Berlino in occasione del gol. Era difficile rinviare lateralmente ed è sfortunato sulla ribattuta di Fofana.

Di Lorenzo 6,5: Ottimo primo tempo, si propone sempre in fase offensiva. Anche nella ripresa riesce a fare bene. Nel finale è stanchissimo per fare di più, nonostante sia molto coinvolto dai compagni.

Rrahmani 6: Non è solo colpa sua in occasione del gol, anche se non si fa trovare pronto, ma è un problema di reparto con la squadra scopertissima. Oggi non bene in fase di costruzione.

Natan 6: E’ sfortunato quando colpisce il palo di testa. In fase di copertura è molto bravo, così come quando deve impostare l’azione. Ha problemi quando deve marcare gli attaccanti tedeschi che partono in velocità.

Mario Rui 6,5: Quando si sgancia in avanti crea sempre situazioni pericolose con passaggi che mettono in difficoltà l’Union Berlino. Grazie a uno di questi nasce il gol del momentaneo 1-0. Dal 76′ Olivera 6: La sua entrata non porta particolari benefici al Napoli in fase offensiva.

Anguissa 5,5: Il suo inizio è buono, poi man mano si adatta alla mediocrità della partita e non riesce ad alzare il ritmo. Quando gioca nella posizione di Lobotka fa male. Non è il suo ruolo.

Lobotka 6: Non è una delle sue serate, però prova ad alzare il ritmo appena può e proporre nuove soluzioni con diversi blitz per infilarsi tra centrocampo e difesa. Abbandona la partita per un infortunio dopo un fallo subito da Tousart. Dal 76′ Simeone 6: Fa la guerra con i difensori avversari, qualche guizzo, ma niente di decisivo.

Zielinski 5,5: Nel primo tempo si vede poco, successivamente prova a dare la scintilla ma è un po’ troppo fuori dalla partita. Non è serata. Dal 90′ Cajuste s.v.

Politano 7: Nettamente il migliore in campo. In questo momento è come Re Mida, ogni pallone che tocca diventa oro e la prova è il gol di oggi. Sfortunato quando calcia in porta dove viene spesso murato anche se le soluzioni sono buone. Dall’87’ Lindstrom s.v.

Raspadori 5,5: Stavolta resta a secco, viene ben controllato dalla difesa dell’Union ed è un po’ macchinoso quando ha spazio per agganciare il pallone.

Kvaratskhelia 6,5: Nel finale è l’ultimo a mollare, solo dai suoi piedi arriva la speranza di vincere la partita. Tuttavia, quando si tratta di calciare verso la porta non riesce a essere incisivo.

Rudi Garcia 5: Nel suo Napoli non c’è un gioco corale, ma soltanto tanti movimenti su una fascia, poi sull’altra, pochi movimenti quando è in possesso del pallone e mancata gestione della partita. Squadra a tratti troppo schiacciata e incapace di trovare alternative – se non un lancio lungo – serie a livello di gioco. Si adatta alla partita e all’avversario, invece di imporre una propria filosofia. Cambi tardivi. Stessi problemi da mesi, ormai.

Nico Bastone