Napoli United a sostegno della manifestazione dei Dilettanti campani: “Servono prospettive”

Nei giorni scorsi la Napoli United, società sportiva dilettantistica napoletana attiva da anni nel mondo dello sport e nel sociale, ha provato a dire la sua in maniera significativa e operativa nel pieno di un’emergenza che sta colpendo da vicino il mondo del dilettantismo in giro per l’Italia.

SENSO DI ABBANDONO

Il Presidente Antonio Gargiulo ha sottolineato come, nel mondo dei Dilettanti, siano presenti più di 500mila lavoratori dello sport e per essi bisognerà adoperarsi per fare in modo che si possa tornare quanto prima a fare sport in sicurezza. Tantissime figure gravitano attorno a questo mondo, persone che già hanno pagato a caro prezzo il primo lockdown e che ora si ritrovano senza lavoro e con pochissime certezze. Molti addetti ai lavori hanno denunciato il differente interesse tra professionisti e dilettanti, i primi rappresentano tra l’altro soltanto il 3% dei tesserati, eppure attirano le maggiori attenzioni perchè inevitabilmente producono miliardi di Euro. I professionisti non possono fermarsi, neppure dinanzi alle grandi problematiche dettate dall’emergenza sanitaria, mentre la base del calcio è costretta ad alzare temporaneamente bandiera bianca e nel farlo avverte un senso di abbandono, la percezione d’essere gli ultimi e peggio ancora trattati come tali. Il sodalizio multietnico ha inoltre precisato che il contributo una tantum è una misura irrisoria che non cambia la sostanza, servono piuttosto nuove prospettive per tutte quelle persone che lavorano quotidianamente nell’ambito sportivo. Stasera alle ore 20, insieme ad altre realtà del calcio campano, la Napoli United è scesa in piazza al fianco dei calciatori e dei lavoratori del settore dilettantistico.

RICORDIAMO IL DECALOGO