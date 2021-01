Napoli United, il comunicato: “Chi non vuole ripartire si faccia da parte”

Attraverso un comunicato ufficiale, il Napoli United (ex Afro Napoli) ha reso nota l’intenzione di voler riprendere la stagione. Di seguito, le parole del presidente Antonio Gargiulo: “Chi non vuole ripartire si faccia da parte. Scrivo la frase con la franchezza che mi gira in testa da qualche settimana, quando mi appare sempre più chiaro che la pandemia, oltre che inevitabilmente una tragedia, dovrebbe essere l’occasione per riorganizzare l’intero sistema delle serie minori. Lo sapevamo tutti in partenza che sarebbe stata una stagione complicata, che avremmo giocato con gli spalti vuoti, che il virus non era stato sconfitto ma che con le dovute precauzioni i campionati di interesse nazionale potevano e possono andare avanti“.