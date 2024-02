Napoli-Verona 2-1, le pagelle: Lindstrom e Mazzocchi entrano bene, la decide Kvara

Il Napoli torna alla vittoria, tre punti decisivi contro il Verona con Mazzarri che scaccia i fantasmi e avvicina la zona Champions. Alla rete iniziale di Coppola rispondono Ngonge e il solito Kvara, decisivo come all’andata. Ecco le pagelle di Iamnaples.it:

Gollini 6.5 = L’estremo difensore azzurro garantisce sicurezza tra i pali, bene nelle uscite e bravo quando chiamato a intervenire, come su Lazovic e Folorunsho nella ripresa. Incolpevole sul gol.

Di Lorenzo 5.5 = Il capitano si impegna come suo solito, ma sembra in costante difficoltà. Impreciso in fase offensiva e soffre le ascese avversarie, problemi anche sulla marcatura di Coppola in occasione del gol.

Rrahmani 6.5 = Buona prestazione del centrale azzurro, due chiusure decisive nel primo tempo e sempre una fortezza di testa. In netta ripresa, tra i migliori.

Juan Jesus 6 = Si disimpegna come può nei momenti difficili, soffre come gran parte del reparto ma riesce a contenere i danni. Una prova ordinaria, ma piuttosto sufficiente.

Mario Rui 5 = Mazzarri è costretto a sostituirlo a inizio ripresa, il portoghese – come spesso accade – è troppo nervoso e fatica sulle cavalcate avversarie. Poco incisivo rispetto al solito, il giallo gli costa la sfida di San Siro contro il Milan. (Dal 52′ Mazzocchi 7 = Ottimo ingresso in campo dell’ex Salernitana che spinge a più non posso e dà una grossa mano in entrambe le fasi. L’azzurro è decisivo sia sul gol di Ngonge che sulla perla di Kvara, è suo il recupero sull’errore di Tavsan).

Lobotka 6 = Le geometrie dello scorso anno sono un lontano ricordo, ma in un paio di occasioni lo slovacco si accende, talvolta diremmo a intermittenza. Qualche errore, ma il suo apporto è sempre molto importante. (Dal 85′ Dendocker S.V)

Anguissa 6,5 = Il calciatore è molto al Napoli in queste settimane e il suo apporto si vede subito a livello fisico, soprattutto nel primo tempo. Recupera palloni e prova anche qualche sortita offensiva. Nella ripresa cala fisicamente, è anche normale.

Cajuste 5.5 = Prestazione sottotono, il centrocampista ci prova ma è spesso impreciso e neanche in fase difensiva dà un grandissimo apporto. Nel ruolo di mezzala si sente l’assenza di qualità e nella ripresa Mazzarri corre ai ripari (Dal 62′ Lindstrom 7 = Mazzarri lo utilizza come mezzala e il danese sembra trovarsi a suo agio, dopo qualche piccolo errore Jesper si illumina, prima con un paio di giocate e poi con una vera meraviglia: salta l’uomo con abilità e serve a Ngonge la palla del pari. Ottimo ingresso in campo).

Politano 6 = Rispetto ad altre gare appare un pò spento, il fresco rinnovo non riesce a nobilitarlo e Matteo va a sprazzi. Conquista qualche fallo importante, ma è poco incisivo in fase offensiva (Dal 62′ Ngonge 6.5 = Ottimo ingresso in campo, tanta voglia di fare e anzi potremmo dire ‘di spaccare il mondo’. Il belga firma il classico gol dell’ex, da capire se la Lega toglierà o meno la marcatura al belga. Intanto Ngonge è un ottimo rinforzo, un cambio di valore assoluto).

Simeone 5 = Si sbatte a più non posso nel primo tempo, ma si vede davvero poco. Nella ripresa soffre come tutta la squadra e manca un’occasione clamorosa. Servito da Kvara prima sbaglia lo stop e poi colpisce Montipò, sprecando da buona posizione. Si poteva fare molto meglio (Dal 85′ Raspadori S.V)

Kvaratskhelia 7.5 = Senza Osimhen è lui l’uomo in più di questo Napoli. Nel primo tempo ci prova in tutti i modi, a volte è un pò egoista ma è l’uomo più pericoloso. Nel secondo tempo è lui a mettersi la squadra sulle spalle, trova il gol nel finale con una delle sue perle migliori. Il Verona sta diventando uno dei bersagli preferiti e questo non può che far felici i tifosi azzurri. Magico!

All. Mazzarri 6 = Una sufficienza risicata con il Napoli che soffre troppo, fatica a difendere gli spazi e rischia tantissimo anche contro il Verona penultimo in classifica. Bene i cambi con Lindstrom e Ngonge, i due danno la svolta cosi come il neo entrato Mazzocchi.

