Napoli-Verona, formazioni ufficiali: Juan Jesus titolare; tornano Fabian, Insigne e Osimhen

Sono ufficiali le formazioni diramate da Luciano Spalletti e Igor Tudor per Napoli-Verona. Una partita che nello scorso campionato ha lasciato l’amaro in bocca all’ambiente azzurro, per il mancato approdo in Champions League. I ragazzi di Spalletti vogliono dar continuità ai risultati positivi di quest’avvio di stagione, anche in virtù del derby di Milano che si giocherà alle 20:45. Ecco le scelte dei due allenatori.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Fabian, Anguissa; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Casale; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor