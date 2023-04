Napoli-Verona, le pagelle di IamNaples.it: Victor is back, Di Lorenzo sempre sul pezzo

Termina con un pareggio a reti bianche la sfida tra Napoli e Verona, valida per la trentesima giornata di Serie A. Uno 0-0 che non fa felice Luciano Spalletti, ma ci sono diverse notizie positive: il ritorno di Osimhen e del tifo organizzato al Maradona. Un riavvicinamento che fa bene ai partenopei in vista del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Milan. Di seguito, le pagelle di IamNaples.it.

Meret 6: Buona partita in cui rischia pochissimo, ma nei pochi tentativi del Verona è attento sia nelle uscite, sia quando si tratta di parare.

Di Lorenzo 6,5: Uno dei migliori in campo per come interpreta la partita a livello morale e tecnico. Ha diverse occasioni per la sua capacità di giocare in avanti, purtroppo per la sua squadra non sfruttate.

Kim 6,5: Un’altra prova importante del difensore sudcoreano, idolo dei tifosi, oltre a fermare i centravanti del Verona si lancia anche in avanti per dare una mano al reparto offensivo con buoni risultati.

Juan Jesus 6,5: Contro il Milan toccherà a lui e oggi ha dimostrato di essere pronto, è un fedele scudiero di Spalletti e lui dimostra ancora una volta la sua bravura in marcatura e in impostazione.

Olivera 6: Bene in fase difensiva, un po’ meno quando deve proporsi in avanti per dare una mano a Lozano prima e Kvaratskhelia poi. Ma sta recuperando la condizione migliore.

Anguissa 6: Si destreggia bene tra i tanti duelli individuali a centrocampo, un classico quando si gioca col Verona. Nella ripresa cala di condizione com’è normale che sia.

Demme 6: Torna titolare dopo tantissimo tempo, non ha il ritmo partita e per lui non è semplice alzare i giri contro una squadra che si chiude bene. Dal 65′ Zielinski 6: Mette tanta qualità nei passaggi, si inserisce molto bene tra le linee e arriva anche al limite dell’area di rigore per calciare, ma non riesce a far male.

Elmas 6: Può fare meglio, ha tutte le qualità per farlo, oggi tocca tanti palloni e non riesce a far male ma i tanti cambi inevitabilmente condizionano un po’ la prestazione di tutti. Dal 72′ Lobotka 6,5: Velocizza il possesso del Napoli anche sganciandosi in avanti, sull’esterno, per aprire la difesa del Verona.

Politano 6: Buono il primo tempo, le poche azioni pericolose partono tutte dai suoi piedi ma viene ‘danneggiato’ dal fatto che in mezzo non ci sia un centravanti di ruolo che possa raccogliere cross alti. Dall’84’ Zedadka s.v.

Raspadori 6: Un voto per incoraggiarlo a fare meglio nelle prossime partite, dove avrà ancora occasioni per riprendersi. Fisicamente non è messo bene, è stato tanto tempo fuori. Oggi pochi spunti e tante difficoltà contro i difensori del Verona. Dal 72′ Osimhen 7: Entra e cambia l’atmosfera, il Maradona si infiamma ancor di più e colpisce una traversa clamorosa sfiorando l’eurogol. E’ tornato.

Lozano 6: Qualche spunto molto interessante, ma si perde nel traffico di un Verona molto compatto a livello difensivo. Il ritorno a sinistra non è positivo, certo, ma serve per far rifiatare Kvara e dargli un giudizio basso sarebbe ingiusto, così come gli altri protagonisti di una stagione, fin qui, straordinaria. Dal 64′ Kvaratskhelia 6: Subisce tanti falli, ogni pallone che tocca è un pericolo per il Verona. Si becca un giallo nel finale.

Nico Bastone