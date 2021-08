Gianluca Gaetano è attualmente a Castel di Sangro, per svolgere la seconda parte della preparazione estiva con la maglia del Napoli. Il centrocampista si è messo in evidenza anche nel ritiro di Dimaro, ma in questa sessione di mercato si concretizzerà la sua cessione in prestito. Probabilmente tornerà alla Cremonese negli ultimi giorni di agosto. Spalletti lo sta utilizzando per le rotazioni soprattutto dopo l’infortunio di Diego Demme.