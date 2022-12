Napoli-Villarreal 2-3, le pagelle di IamNaples.it: Kvara e Mario Rui i migliori

Termina 2-3 l’amichevole tra il Napoli e il Villarreal. A segno per i partenopei Osimhen e Kvaratskhelia, in particolare quella del georgiano e della sua ottima prestazione è la notizia più bella per Spalletti. Di seguito, le pagelle di IamNaples.it.

Meret 6: Fa bene nelle uscite, pur non trattenendo mai il pallone ma preferendo allontanare. Compie una gran parata nel primo tempo, non ha particolari colpe sui tre gol subiti.

Di Lorenzo 6: Da terzino destro fa molto bene come sempre, mentre quando viene spostato come centrale viene puntato da Jackson con una serie di finte in quel che poi è stato il gol. Dal 74′ Zedadka 6: E’ velocissimo e lo dimostra sulla fascia, sfiora il gol con un colpo di testa.

Ostigard 6: Prende un colpo nel corso della ripresa che desta preoccupazione, ma resta in campo tutta la partita. Prova il fallo a Yeremy in occasione del terzo gol ma non ci riesce. In linea generale fa abbastanza bene quando di fianco a lui c’è un difensore di ruolo.

Juan Jesus 6: Tiene bene Jackson faticando un po’. Nel primo tempo sono tante le occasioni potenziali e non del Villarreal, ma lui gestisce bene il pallone con l’esperienza che lo contraddistingue. Dal 60′ Zanoli 6: Ha un’ottima corsa e quando corre verso l’area avversaria rappresenta un problema. Potrebbe essere una delle ultime apparizioni in maglia azzurra.

Mario Rui 7,5: Grande prova del terzino portoghese, che in più di un’occasione in scivolata e non solo impedisce al Villarreal di segnare o quanto meno di andare al tiro. E’ uno dei migliori e si propone molto bene anche in attacco. Dall’85’ Marchisano 6: Pochi minuti per lui, ma si propone bene in avanti e sui suoi piedi capitano uno degli ultimi palloni della partita per far male al Villarreal

Ndombele 6: In certi frangenti si fa infilare dal buon palleggio dei centrocampisti del Villarreal. Porta fisicità nel centrocampo a due, anche se la sua forma non è delle miglio, deve ancora crescere. Dall’intervallo Gaetano 6,5: Spalletti lo usa davanti alla difesa per questa sua evoluzione, si propone con qualità e alleggerisce il lavoro in impostazione dei difensori. Può crescere ancora di più.

Lobotka 6,5: Soffre i tanti uomini con la maglia gialla intorno a lui, poco assistito da Ndombele e Raspadori. Ma fa sempre la cosa giusta tenendo bene il centrocampo, talvolta proponendosi in avanti. Dal 60′ Demme 5: Non entra bene in partita, è suo il retropassaggio per Yeremy Pino che dà il via al gol di Gerard Moreno.

Elmas 6: Impiegato a destra, sbaglia qualche pallone di troppo, ma è bravo a rimediare. Quando si tratta di fraseggiare è bravo, mette una buona palla sui piedi di Osimhen che non si concretizza. Dall’intervallo Zerbin 6,5: Tanta voglia di fare, si procura il rigore del 2-3 con una bella giocata.

Raspadori 5,5: La sua non è una buona prestazione alle spalle prima di Osimhen e poi di Simeone. Fa fatica a legare il gioco e nel primo tempo la sua pressione viene sempre saltata. Dal 74′ Barba 6: Ottimo impatto sulla partita, gestisce bene il pallone e ha molto coraggio nelle scelte.

Kvaratskhelia 7,5: Disputa 90′, finisce in crescendo. Tunnel, giochi di gambe che mandano in bambola i difensori del Villarreal. In un’azione ne dribbla addirittura tre. Segna il rigore e prova a fare il 3-3, ma non ci riesce.

Osimhen 7: Troppe volte in fuorigioco, è bravo a battere Reina con un tiro potentissimo in occasione del gol. Ma in quell’occasione è servito da un giocatore del Villarreal. Tanta lotta e pressing su Albiol, Pau e Reina che coi piedi sono molto bravi. Dal 60′ Simeone 6: Lotta contro i difensori spagnoli, non viene assistito benissimo da Raspadori, ma prova comunque a far male con le armi che ha.