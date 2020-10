Napoli, Zedadka ceduto in prestito alla Cavese

Karim Zedadka, classe 2000, forse insieme a Gianluca Gaetano il profilo più rappresentativo della primavera azzurra, lascia temporaneamente la maglia del Napoli per vestire quella dellla Cavese guidata dal mister Giacomo Modica, allenatore con un occhio particolare ai giovani e “Zemaniano” dichiarato. Il calciatore franco-algerino, rappresentato in Italia dall’Avv. Diego D’Orta titolare del gruppo Black Football Boots Management, giunge alla corte del Presidente Santoriello forte delle quasi 50 presenze in “primavera” e “Youth League”, e delle 4 convocazioni in prima squadra con Carlo Ancelotti. “Parliamo di un calciatore di grandissima duttilità all’interno del centrocampo – spiega l’avv. D’Orta, regista di questa operazione di marcato- mezz’ala che abbina ad una eccellente quantità, una grande qualità. Abile negli inserimenti, sia in termini di lettura che di spinta. All’occorrenza esterno di centrocampo a sinistra. Karim è stato aggregato da un anno e mezzo in pianta stabile in prima squadra soprattutto con la gestione Ancelotti, e cercherà di rientrare nell’indotto azzurro al più presto dopo l’esperienza metelliana. Avanti Karim, Avanti Noi!”