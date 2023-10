Natan: “Senza parole quando ho saputo del Napoli! Mi ispiro a Thiago Silva”

Natan, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni ufficiali del canale Youtube del club partenopeo:

“Ho iniziato a giocare a calcio quando ero piccolo al Flamengo. Mio padre mi ha incoraggiato tantissimo fin quando ero piccolo. Il calcio è semplicemente la mia vita. Mio padre e mia madre mi hanno sempre sostenuto quando ero bambino. Ora loro sono la in Brasile ma a dicembre verranno qui in Italia e saranno per un mese con me. Loro sono le mie fondamenta. La mia famiglia e i miei fratelli mi hanno sempre sostenuto. Cerco si sostenerli con tutta la mia energia e forza di volontà sul campo“.

Sull’arrivo al Napoli: “Ero in ritiro con il mio vecchio club quando mi ha chiamato il mio agente: ‘Natan, abbiamo firmato con il Napoli’. Ero senza parole, Napoli è un grande club europeo. E adesso sto realizzando un sogno. Sono qui in una grande squadra con la voglia di vincere tanti titoli, giocare tante partite e ripagare i tifosi per il loro affetto“.

A chi ti ispiri? “Il mio da bambino è sempre stato mio padre. Lui mi ha insegnato a giocare a calcio. Non era un giocatore professionista, ma è stato lui ad insegnarmi. Un giocatore che mi ha sempre ispirato è Thiago Silva. Gli sono affezionato, è un grande calciatore e una grande persona”.

Che tipo di giocatore sei? “Sono un calciatore con molta grinta, rapido, con buone coperture e tecnica. Le mie emozioni sono difficili da spiegare”.

Sulla Serie A: “La Serie A è un campionato molto competitivo. Un campionato dal quale dovrebbero passare tutti, soprattutto i difensori, che ti fa migliorare tantissimo”.

Sull’esordio in Champions: “A riguardo la Champions League non riesco a spiegarvelo. E’ stata una sensazione incredibile. L’ho solo vista nei videogiochi e ora ho l’opportunità di giocarla e di sentire la musica prima della partita”.

Su Napoli: “Mi piace Napoli, perché mi ricorda molto Rio de Janeiro, con il caldo, il mare e tante persone felici, mi piace molto”.

Come passi il tempo libero? “Nel mio tempo libero mi piace giocare ai videogiochi e fare shopping al centro commerciale. Mi piace la musica brasiliana, il samba. Il samba brasiliano è il migliore. E’ il miglior genere musicale del mondo. Il mio artista preferito è Zeca Pagodinho. La canzone preferita ‘Meu modo de ser’. Consiglio di ascoltarla“.

Ci balli qualcosa? “Non ballo, so solo cantare. Quando sono arrivato a Napoli ho cantato una canzone di Michel Telo davanti ai miei compagni”.

Conosci qualche parola di napoletano? “Il napoletano lo conosco poco. Prima l’italiano e poi il napoletano. Ciao ragazzi, grazie a tutti! Forza Napoli Sempre, un abbraccio!”.