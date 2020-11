Nations League, Bosnia-Italia 0-2: assist di un fantastico Insigne

Un percorso di maturazione, quello di Lorenzo Insigne, che sembra ormai essere arrivato ad un punto decisivo non solo col Napoli. Il numero 10 dell’Italia, infatti, continua a trascinare la compagine allenata dal ct Roberto Mancini, mostrandosi ormai pronto a prendersi sulle spalle le responsabilità di tutta la nazionale.

L’Italia ha battuto per 2-0 la Bosnia orfana di tanti titolari come Dzeko. Per gli azzurri, però, una prova di spessore e personalità nel segno, soprattutto, di Lorenzo Insigne: autore dell’assist vincente per il gol del vantaggio dei Belotti, condito da una prestazione sontuosa che di Lorenzo il Magnifico tra i migliori (se non il migliore!) in campo per la nostra nazionale.

A firmare il secondo gol ci ha pensato Domenico Berardi su assist di Locatelli. Lorenzo Insigne è rimasto in campo tutta la partita.