Nations League, Scozia-Polonia 2-3: a segno Gilmour e McTominay!

Si è conclusa 2-3 la partita tra Scozia e Polonia, valida per la prima giornata di Nations League. Szymanski e Lewandowski su rigore hanno mandato in vantaggio la squadra ospite nel primo tempo. Ma la Scozia ha giocato una gran partita, trovando prima il gol di Billy Gilmour che ha accorciato le distanza e poi quello di Scott McTominay per il 2-2. Precedentemente si era visto annullare un gol per fallo di mano. Nel finale, però, è arrivata la beffa con il gol vittoria realizzato da Zalewski su rigore. Tuttavia, bella soddisfazione per il Napoli per i gol dei due nuovi acquisti.