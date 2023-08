Nazionale, Spalletti in cima alla lista per il sostituto di Mancini: la situazione

Le dimissioni di Roberto Mancini lasciano un buco alla guida della nazionale italiana, a pochi giorni dai match di settembre. Per questo motivo la FIGC si è messa subito al lavoro per trovare il sostituto.

Due i nomi in cima alla lista: Antonio Conte e Luciano Spalletti, come riportato da Sky Sport. Precisando che nessuno dei due nomi prevale sull’altro come preferenza, pare che la federazione abbia già contattato Spalletti per un primo approccio.

Le motivazioni sarebbero diverse, ad esempio il fatto che Spalletti vive in Toscana. Per il tecnico ex Napoli, però, ci sarebbe bisogno di pagare una clausola di circa 3 milioni di euro per liberarlo, ma il rapporto di amicizia che lega Aurelio De Laurentiis e Gabriele Gravina potrebbe agevolare l’operazione, considerando anche che la destinazione sarebbe la nazionale e, di conseguenza, De Laurentiis non lascerebbe partire Spalletti per una squadra rivale.