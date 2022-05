Nazionale, tre azzurri lasciano il ritiro

Dopo il forfait di Berardi e Pinamonti, altri 3 calciatori azzurri hanno lasciato il ritiro. Si tratta di Sirigu, Kean e Zaniolo.

Sirigu ha accusato un problema a un dito della mano: al suo posto convocato Gollini.

Kean si è infortunato in allenamento e, dopo alcuni controlli, è stato dichiarato indisponibile.

Situazione particolare, invece, per Zaniolo. Arrivato solo ieri a Coverciano dopo la vittoria in Conference League, non si è mai allenato col gruppo. Una contusione alla coscia e alla caviglia non l’hanno fatto nemmeno avvicinare al campo.

Oltre al danno, però, anche la beffa. Secondo Repubblica, il giallorosso avrebbe ricevuto anche un rimprovero dal tecnico Mancini a causa degli sfottò rivolti a Zaccagni durante la parata per i festeggiamenti.