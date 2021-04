Nela: “Koulibaly tante colpe sul secondo goal. Doveva uscire subito su Dybala”

Durante la trasmissione “Giochiamo d’anticipo” in onda su Canale 21 è intervenuto l’ex giocatore, Sebino Nela, commentando così la sconfitta subita dal Napoli a Torino contro la Juventus. Ecco le sue dichiarazioni:

“Secondo me in questa stagione i principali errori ci sono stati nell’atteggiamento dei calciatori in campo. Questo aspetto Gattuso non lo ha mai nascosto. Anche gli errori individuali e di reparto che continuano a commettere i calciatori sono gravi. Le responsabilità sulle due reti sono evidenti, in queste gare serve la partita perfetta e non puoi commettere alcun errore rispetto ad altre partite.

Io penso che Koulibaly abbia maggiori colpe sul secondo gol, a differenza di giocatori come Maksimovic e Rrahmani lui è un titolare ed è esperto. Devi uscire subito su Dybala se chiedi certe cifre. Conta poco chi metti in campo, quello che conta è l’atteggiamento e la mentalità della squadra a prescindere dagli interpreti”.