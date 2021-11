Nela sicuro: “La spina dorsale del Napoli è composta da quattro giocatori”

Ai microfoni de Il Bello del Calcio ha parlato cosi l’ex calciatore Sebino Nela. Ecco le sue parole:

“La spina dorsale del Napoli è la seguente: Ospina in porta, Koulibaly in difesa, Fabian a centrocampo e Osimhen in attacco. Sono questi i quattro perni fondamentali della squadra. A differenza degli altri anni, vedo molta più sicurezza nel reparto arretrato. Scudetto? In questo momento il primato è condiviso con il Milan di Pioli, che secondo me sarà la principale rivale allo scudetto, non credo al ritorno di terze squadre”.