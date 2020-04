Newcastle, Longstaff si riduce lo stipendio: è il calciatore meno pagato della Premier League

(ANSA) – ROMA, 15 APR – Guadagna 850 sterline (circa 975 euro) a settimana, quindi con il suo stipendio mensile pari a circa 3900 euro il ventenne Matthew Longstaff del Newcastle è il calciatore meno pagato in assoluto della Premier League. Ma non per questo rinuncia a dare il proprio contributo nell’ambito della lotta alla pandemia del Covid-10, così ha deciso di tagliarsi il 30% dello stipendio. Sarà devoluto per opere di carità a favore di chi soffre a causa del coronavirus, nell’ambito dell’iniziativa della Premier League “Players Together”. Su Twitter la sua storia è stata ripresa da molti e in tanti per commentare hanno utilizzato l’iconcina con le mani che applaudono. I primi a farlo, ovviamente, i tifosi dei ‘Magpies’, di cui Longstaff è già diventato uno dei beniamini dopo il debutto in prima squadra, con gol, contro il Manchester United.