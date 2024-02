Ngonge a Dazn: “Crediamo al quarto posto, siamo tutti con Mazzarri”

Cyril Ngonge ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita di Napoli-Genoa:

“Adesso non posso essere contento di questo gol. Il risultato non è buono, dobbiamo vincere in casa per i tifosi che vengono a sostenerci. Oggi non posso esultare. Cosa sta mancando? Io so che lavoriamo duro in allenamento, dopo lo scudetto è difficile ripetersi. Sono sicuro che i punti arriveranno, ora pensiamo a mercoledi per la Champions. Crediamo ancora al quarto posto, siamo convinti al 100% che possiamo riuscirci. Siamo tutti dalla parte dell’allenatore, senza dubbio”.