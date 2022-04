Ai microfoni di Dazn è intervenuto Nico Gonzalez:

“Dobbiamo continuare così, il gol di oggi è il più bello della mia stagione. Sono molto contento di aver segnato al Maradona nello stadio di Maradona da argentino e sarà un ricordo importante per me, sono l’unico ex Argentinos Juniors ad aver segnato qui. Sono molto contento per il gruppo e per la squadra. Faccio molto sacrificio, questo mi fa stare tranquillo, mi fa piacere dare una mano in difesa e correre, lo faccio anche con la Nazionale”.