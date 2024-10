Nicola Ventola: “Napoli? Conte ha già la squadra in mano”

Nicola Ventola, ex attaccante di Inter e Atalanta tra le altre, ha rilasciato alcune dichiarazioni al podcast “Viva el Futbol”: “Il Napoli è forte, solido. Non ha creato tantissimo col Monza, Lukaku è un po’ indietro, ma Conte ha già la squadra in mano e ha già fatto le scelte dei suoi undici. Sarà un problema per Neres e altri che giocheranno di meno essendoci una sola competizione. Mi è piaciuto anche De Laurentiis col suo post. McTominay è un grande giocatore, Conte insisterà con lui e col 4-3-3. Ma, come detto, Lukaku va messo in forma, può creare molto di più. In questo momento non aiuta, ma già che sta lì per Conte è importante”.