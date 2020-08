Nicolas Anelka, genio e sregolatezza. La sua storia approda su Netflix

“Enigmatico, incomparabile o entrambe le cose? La controversa eredità del famoso calciatore francese Nicolas Anelka viene esaminata in questo approfondito documentario”. Così Netflix lancia “Anelka, genio e sregolatezza” ducu-film dedicato all’attaccante francese già disponibile in streaming. Si ripercorre la carriera di uno dei migliori talenti del calcio francese, la cui carriera non è stata però in linea con le aspettative: l’esplosione all’Arsenal, il flop al Real Madrid, il ritorno in Francia e l’esperienza in Turchia. E poi il rapporto controverso con la nazionale francese, con gli insulti a Domenech e la cacciata nel bel mezzo dei Mondiali in Sudafrica. Oggi 40enne, Anelka ha anche vissuto una breve e infruttuosa parentesi alla Juventus, raccogliendo la miseria di 3 presenze in tutte le competizioni.