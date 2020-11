Arsenal, l’ex obiettivo azzurro Pepè : “E’ frustrante, voglio giocare di più”

Sarebbe potuto essere il pezzo da novanta del mercato estivo del Napoli di due anni fa, invece scelse come destinazione Londra sponda Arsenal. Adesso dopo quasi due anni, però, la situazione per l’ex Lille sembra non essere particolarmente felice.

E’ lo stesso giocatore ad ammettere un senso di frustrazione per il poco impiego che gli viene concesso da parte di Mikel Arteta: “Il mio obiettivo è giocare di più. Un giocatore che gioca è felice. Per me, vorrei giocare un po ‘di più per ritrovare un sorriso. Ma è frustrante per qualsiasi giocatore essere in panchina”.