Leandro Paredes, centrocampista del PSG e compagno di Lionel Messi nella nazionale argentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ESPN su un eventuale trasferimento della Pulce in Ligue 1: “Messi al Paris Saint-Germain nella prossima stagione? Per noi è stato come se fosse un sogno, ma non sarà così. All’interno del club abbiamo parlato molto di questa possibilità”.