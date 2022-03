La Nigeria, attraverso i propri social, ha pubblicato la lista dei convocati del C.T. Augustine Eguavoen riguardo la doppia sfida valevole per i playoff per il Mondiale in Qatar contro il Ghana. Tra i convocati, c’è anche il nome dell’attaccante del Napoli Victor Osimhen. Il grande assente della Coppa d’Africa, saltata per infortunio, è pronto a riprendersi la leadership delle “SuperEagles”.