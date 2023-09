Nigeria, Osimhen tornerà a Napoli tra martedì e mercoledì

Victor Osimhen, attaccante del Napoli e leader della nazionale nigeriana già qualificata alla prossima Coppa d’Africa, è pronto ad onorare la partita con Sao Tomè e Principe, in programma al Godswill Akpabio International Stadium di Uyo alle 18 italiane. Osimhen è pero pronto anche al ritorno a Napoli. E’ programmato per domani, infatti, il viaggio verso la città partenopea: piano voli permettendo, Osi dovrebbe tornare in campo a Castel Volturno tra martedì e mercoledì. In tempo per preparare la trasferta di sabato con il Genoa in campionato e quella di mercoledì 20 settembre a Braga con lo Sporting, ovvero l’esordio in Champions.