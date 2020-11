Nigeria-Sierra Leone finisce 4-4: un gol e due assist per Osimhen. Ma si infortuna al polso

Finisce con un pirotecnico 4-4 la sfida di qualificazione alla Coppa d’Africa tra Nigeria e Sierra Leone. I padroni di casa sembravano dominare l’avversario, in soli 30′ si erano portati in vantaggio per 4-0 nel primo tempo. Poi l’incredibile rimonta.

Tra i marcatori della sfida anche l’attaccante azzurro Osimhen, autore di un gol e due assist. Osimhen che, però, mette in apprensione il Napoli quando, al 74′, è costretto ad uscire per un brutto infortunio al polso (CLICCA QUI) ed è stato subito trasportato in ospedale per i controlli del caso. Nelle prossime ore seguiranno aggiornamenti sull’entità dell’infortunio.