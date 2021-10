Nocerino: “Per il rinnovo di Insigne potrebbe essere tardi”

Antonio Nocerino, ex centrocampista e oggi allenatore dell’Under 15 dell’Orlando City, ha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘La città del pallone’, in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli: “Secondo me è stato fatto un errore su Insigne, non si sarebbe dovuto arrivare a questo momento, potrebbe essere troppo tardi. il Napoli non deve approfittare del fatto che lui sia il capitano e che sia napoletano. Corsa scudetto? Mi auguro che il Napoli possa vincere, poi il mio amico Zlatan (Ibrahimovic ndr.) si accontenterà della qualificazione in Champions (scherza ndr.). Mi piacerebbe vedere la città di Napoli in festa, mi auguro che questo possa accadere il prima possibile. Io con la maglia del Napoli nello spogliatoio della Juventus? E’ vero, lo ammetto. Quando scambiavo la maglia del Napoli la lasciavo nel cassetto dell’armadietto dello spogliatoio, sempre. Mi chiedo come mai noi napoletani non facciamo parte del progetto calcistico Napoli. Perchè devono andare in altre squadre? Mi chiedo come mai?”.